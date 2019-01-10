РИАМО - 10 янв. Международный аэропорт «Домодедово» готов работать в условиях понижения температуры, сообщил РИАМО в четверг представитель пресс-службы воздушной гавани.

Ранее синоптики предупредили, что предстоящей ночью в Московском регионе возможен туман, температура в столице опустится до минус 12-14 градусов, в Подмосковье – до минус 12-17 градусов, при прояснениях – до минус 20 градусов. Днем 11 января в мегаполисе будет 10-12 градусов ниже нуля, в области - минус 8-13 градусов.

«Московский аэропорт «Домодедово» подготовлен к работе при низких температурах. Практически вся аэродромная техника работает на дизельном топливе. При температуре от 45 градусов ниже нуля все машины переходят на арктическое дизельное топливо, которое рассчитано на эксплуатацию в минус 54 градуса. Его запас обеспечен в необходимом количестве», - сказал собеседник агентства.

В период холодов техника находится в теплых боксах, что позволяет ей оперативно выехать на место в случае необходимости.

«Системы отопления и вентиляции, тепловые завесы обеспечивают комфортный температурный режим в пассажирском терминале в любое время», - добавил собеседник агентства.