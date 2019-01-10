РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Воспитанник спортивной школы «Пахра» подмосковного Подольска Святослав Лисенков стал четвертым на Кубке России по шахматам и заслужил право участвовать в первенстве РФ «Высшая лига» среди юношей до 9 лет, сообщается на странице председателя комитета по физической культуре и спорту администрации округа Сергея Сабинина в соцсети «ВКонтакте».

«С 3 по 11 января 2019 года в городе Брянске – финал детского Кубка России по шахматам 2018 года. В нем принял участие воспитанник МУ СШ «Пахра» городского округа Подольск Святослав Лисенков. По итогам соревнований спортсмен поделил третье и четвертое место с представителем Тюменской области, но по результатам личной встречи занял четвертое место, что дало ему право участвовать в первенстве России «Высшая лига» среди юношей до 9 лет», – сказал Сабинин.



Он отметил, что в каждой возрастной группе Кубка России по шахматам приняли участие восемь лучших шахматистов со всей страны. Лисенков стал единственным представителем Московской области.