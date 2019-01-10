РИАМО - 10 янв. В новой Москве планируется построить свыше 200 километров дорог в ближайшие четыре года, сообщил в четверг глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Мы сейчас одновременно строим около 100 километров дорог, еще 130 километров проектируем. Планируем за ближайшие четыре года построить более 200 километров дорог», – заявил Жидкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он отметил, что к концу 2018 году в новой Москве построили свыше 170 километров дорог.

«Дороги нужны для того, чтобы на них появились маршруты общественного транспорта, это самое важное. <…> Кстати, как только появляется новая дорога, у нас обязательно появляется новый маршрут общественного транспорта», – добавил Жидкин.

С 1 июля 2012 года территория Москвы увеличилась в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в бывших Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья.