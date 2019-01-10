РИАМО – 10 янв. Госдума в четверг поддержала в первом чтении законопроект о возможности получить две отсрочки от армии в период обучения в вузе, сообщает Газета.ru.

Данный законопроект призван уравнять в праве на образование тех юношей, которым 18 лет исполнилось еще в школе с теми, кто достиг совершеннолетия по ее окончании.

«Законопроект, принятый сегодня в первом чтении, исправляет несправедливость, при которой студенты, воспользовавшиеся первой отсрочкой от армии еще в школе из‑за наступления призывного возраста, не могут получить отсрочку для продолжения обучения в магистратуре», – сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

В данный момент молодые люди, достигшие 18 лет еще в школе и в связи с этим использовавшие первую отсрочку от армии, второй раз воспользоваться этим правом могут при поступлении в бакалавриат, но для продолжения обучения в магистратуре получить отсрочку уже не могут.

Тем временем у их сверстников, закончивших школу в 17 лет, такая возможность есть, напоминает издание.

Конституционный суд ранее признал этот пункт федерального закона неконституционным, и в середине сентября прошлого года соответствующие поправки были внесены в Госдуму.