РИАМО - 10 янв. Движение в Тушинском тоннеле по направлению в центр открыли после обвала грунта и последующего затопления, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

Ранее был открыто движение по Тушинскому тоннелю по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области.

«В центр по Тушинскому тоннелю движение тоже запущено. Также открыли съезд с внутренней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в направлении центра», - говорится в сообщении.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

«Автобусы №№904, 904к поехали привычными маршрутами. №904: 4-й микрорайон Митина – Метро «Китай-город» №904к: 4-й микрорайон Митина – Тверская Застава», – отмечается в Twitter-аккаунте компании «Мосгортранс».