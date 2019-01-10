РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Подмосковный хоккейный клуб (ХК) «Витязь» сыграет со словацким ХК «Слован» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона 2018–2019 годов, игра пройдет в Братиславе 11 января, сообщается на сайте команды.

«В пятницу, 11 января, «Витязи» скрестят клюшки со «Слованом» в четвертый раз в сезоне чемпионата и второй раз побывают в Словакии. Подопечные Владимира Орзага (тренер ХК «Слован» – ред.) неохотно делятся с соперником победами. Однако иного пути, как побеждать, у дружины Валерия Белова (тренер ХК «Витязь» – ред.) нет», – говорится в сообщении.

Матч можно будет посмотреть 11 января в 20:30 по московскому времени на сайте www.khl.ru.