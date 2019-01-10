РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 янв. Обслуживание ООО «Домтрансавто» автобусного маршрута №392 «Королев (улица Силикатная) – Москва (ВДНХ)» вызывает недовольство у жителей подмосковного Королева, сообщил «РИАМО в Королеве» житель городского округа.

Поломки на этом маршруте регулярны. Кроме того, автобусы маршрута №392 невозможно отследить в приложении «Яндекс.Транспорт».

«Рейс №392 «Москва – Королев». Регулярно ломаются на линии автобусы. Сегодняшнее утро (10 января – ред.) не исключение. При выезде из города по Ярославскому шоссе сразу за МКАД и встал. Людей в салоне автобуса морозили 15 минут с открытыми дверями. Пока не дождались подменный автобус, который практически битком в утренние часы всегда. И в приложении «Яндекс.Транспорт» невозможно проследить 392-е автобусы с 1 января», – сказал житель.

Ранее министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области сообщило, что с 1 января 2019 года на 94 областных маршрутах, обслуживаемых ранее ГУП МО «Мострансавто» по регулируемым тарифам с предоставлением льгот, изменился перевозчик. Обслуживать междугородние рейсы из Королева и в Королев стал ООО «Домтрансавто».

«Контактной информации нового перевозчика пока нет. Жалобу можно оставить самостоятельно на сайте «Добродел», она будет рассмотрена министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. В ближайшее время будут вывешены новое расписание и контактная информация. На данный момент идет согласование по маршруту, что и приводит к подобным накладкам», – сообщил собеседник «РИАМО в Королеве» по телефону горячей линии министерства.

Все междугородние маршруты обслуживаются по регулируемым тарифам с предоставлением льгот для отдельных категорий граждан и с сохранением действующих параметров – числом и классом транспортных средств.

По вопросам обслуживания маршрутов жители могут обратиться на горячую линию министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья по телефону: 8(495)228-19-19.