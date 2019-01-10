РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. Юные регбисты городского округа Люберцы проведут свой первый товарищеский матч в Лосино-Петровском 19 января, сообщил «РИАМО в Люберцах» председатель спорткомитета Люберец Владимир Сурков.

«Команду мы создали недавно, буквально в сентябре, в нее входят порядка 20 детей возраста 11–13 лет. Они примут участие в первых товарищеских играх в Лосино-Петровском 19 января», – сказал Сурков.

Он пояснил, что у команды должна быть игровая практика.

«На какие-то крупные соревнования нам еще рано выставляться. Для начала это товарищеские встречи. Планируем к весне 2019 года сформировать новую команду и поехать на соревнования более высокого уровня. До этого в Люберцах регби не было вообще. Сейчас занятия проходят в гимназии №1 и на стадионе «Торпедо». После Нового года у нас начинается зимнее регби – это игры на снегу», – добавил Сурков.

Двадцатого августа 2018 года в Люберцах глава муниципалитета Владимир Ружицкий и президент Федерации регби Московской области Максим Сураев подписали соглашение сроком на четыре года о том, что администрация горокруга будет готовить спортивный резерв для команд Федерации регби.

В рамках соглашения в Люберцах будут вести активную пропаганду данного вида спорта. Также в горокруге появятся специальные площадки для занятий регби.