РИАМО - 10 янв. В Москве после затопления открыли движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.

«Скоро пустят в центр. Дублер в сторону улицы Свободы и сама улица еще перекрыты», - добавляется в сообщении.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.