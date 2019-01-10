РИАМО - 10 янв. В Москве после затопления открыли движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения (ЦОДД) столичного правительства.
«Скоро пустят в центр. Дублер в сторону улицы Свободы и сама улица еще перекрыты», - добавляется в сообщении.
В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.
Движение в Тушинском тоннеле по основному ходу Волоколамского шоссе в сторону области открыто! Скоро пустят в центр. Дублёр в сторону ул.Свободы и сама улица ещё перекрыты. pic.twitter.com/kGzdoKLYdp— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.
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