РИАМО - 10 янв. Музей Победы в столице побил прошлогодний рекорд посещаемости в новогодние праздники, с 30 декабря по 8 января здесь побывали более 35 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУК «Музей Победы».

«Гости музея смогли увидеть выставку «Старый добрый Новый год», на которой представлено более 500 раритетных новогодних украшений. Это уникальная коллекция елочных игрушек, открыток, сувениров и карнавальных масок, переданная для экспозиции заслуженным артистом России Александром Олешко, ее дополняют раритеты из фондов музея», – говорится в сообщении.

Кроме того, посетителям были интересны и другие временные экспозиции – «Сохраненные реликвии», «Живая летопись войны», а также трехмерная историко-художественная панорама «Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев» и свето-звуковая инсталляция «Дорога к Победе».

Также в музее с 22 декабря по 8 января проходил исторический квест «Елка Победы». Его участниками стали почти 10 тысяч детей. А 7 января в рамках квеста прошли благотворительные сеансы, в историческое путешествие отправились более 250 детей из малообеспеченных семей. Цель мероприятия – углубление знаний ребят по истории их страны, знакомство с героическими примерами самоотверженности, патриотизма и любви к своему народу и Отчизне.

Все каникулы работал кинотеатр Музея Победы, в залах которого демонстрировались новинки отечественной и зарубежной киноиндустрии. Кроме того, в этом году музей запустили новый проект – новогодний кроссбукинг, где можно было обменять принесенную из дома книгу или просто почитать интересные издания.