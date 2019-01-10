РИАМО - 10 янв. В поселке Калининец подмосковного Наро-Фоминского городского округа завершилась реконструкция здания муниципального автономного учреждения культуры «Дворец культуры и спорта «Тамань», говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Объекту выдано разрешение на ввод в эксплуатацию. В рамках государственной программы Московской области «Культура Подмосковья» на реализацию данного проекта было выделено 30,065 миллиона рублей из областного бюджета», – говорится в сообщении.

В ходе реконструкции был достроен пятый этаж, где предусмотрено размещение помещений для кружков. Общая площадь объекта после реконструкции составила 6323 квадратных метра.

В состав здания также входят зал ветеранов, зрительный зал на 400 мест, сцена, хореографический зал, спортивный зал, библиотека.

Администрация муниципального образования запланировала торжественное открытие объекта на февраль 2019 года.