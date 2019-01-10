РИАМО - 10 янв. Жителей Подмосковья предупредили о фальсифицированной молочной продукции производства ООО «Колыванский продукт» - сливочном масле «Крестьянское», которое может быть потенциально опасным, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Московской области.

Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области ранее выявило в обороте фальсифицированную продукцию – сладко-сливочное масло «Крестьянское» с массовой долей жирности 72,5% производства ООО «Колыванский продукт» (Новосибирская область, Колыванский район, село Скала, улица Калинина).

«Согласно сведениям из единого государственного реестра юридических лиц 10 сентября 2018 года ООО «Колыванский продукт» <…> прекратил деятельность юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании пункта 2 статьи 21.1 федерального закона от 8 августа 2001 года 129-ФЗ», — говорится в сообщении.

С целью предотвращения изготовления, реализации контрафактной и фальсифицированной продукции и возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан материалы в отношении производителя были направлены в ГУ МВД России по Новосибирской области для принятия мер.

Жителей Подмосковья, органы власти региона, бюджетные учреждения, проводящие конкурсные процедуры по закупке продуктов, предупредили о необходимости принятия мер, направленных на недопущение оборота фальсифицированной продукции.