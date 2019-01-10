РИАМО – 10 янв. В ближайшие полчаса планируется запустить движение в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Утром в четверг в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю было остановлено, а участок изолирован. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. На площадке был создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, ФГБУ «Канал имени Москвы», ГБУ «Гормост» и ГИБДД.

«Заканчиваем противоаварийные работы по основному ходу Тушинского тоннеля на Волоколамском шоссе. В 18:00 – 18:30 запустим движение», – написал Собянин.

Как уточняется в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), движение будет восстановлено по основному ходу. Временной схемы движения не будет, блоки уже убирают.

Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить движение. Уборка в тоннеле подходит к концу.