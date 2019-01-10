РИАМО - 10 янв. Аэропорт «Шереметьево» подвел итоги производственной деятельности за 2018 год, число обслуженных пассажиров выросло на 14,3% по сравнению с 2017 годом и достигло почти 46 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Количество взлетно-посадочных операций (ВПО) составило 357228 при росте в 15,9%. Пассажиропоток на международных воздушных линиях в 2018 году вырос на 11,6% и составил 24 миллиона 695 тысяч пассажиров, на внутренних воздушных линиях – на 17,7% и достиг 21 миллион 141 тысяча пассажиров», – отмечается в сообщении.

При росте интенсивности перевозок аэропорт обеспечивает высокий уровень пунктуальности и качества обслуживания пассажиров и авиакомпаний.

«Согласно рейтингу британской исследовательской компании OAG, «Шереметьево» по итогам 2017 года признан мировым лидером по пунктуальности в категории аэропортов с годовым объемом вылетающих пассажиров от 20 до 30 миллионов человек», – подчеркивается в материале.

Помимо этого, показатель пунктуальности по вылету является максимальным среди аэропортов мира в своей категории и составляет 87% по итогам минувшего года.

«Привлечение инвестиций для поэтапной реализации долгосрочной программы развития аэропорта «Шереметьево», постоянное совершенствование производственных и бизнес-процессов обеспечивают существенный ежегодный рост пассажиропотока при сохранении высоких стандартов качества обслуживания», – заявил председатель совета директоров АО «МАШ» Александр Пономаренко.

Он добавил, что в наступившем году будут введены в строй новые объекты инфраструктуры: независимая ВПП-3 и терминал С (первый этап) с паркингом, которые создадут дополнительные перспективы развития для авиакомпаний-партнеров и аэропорта «Шереметьево» в качестве одного из крупнейших хабов мира.

«В декабре услугами аэропорта «Шереметьево» воспользовались 3 миллиона 695 тысяч путешественников, что на 17,6% выше 2017 года. На внутренних линиях показатель вырос на 24% и достиг 1 миллиона 827 тысяч пассажиров. На международных линиях было обслужено 1 миллион 868 тысяч пассажиров, что на 11,9% выше 2017 года», – отмечается в релизе.

Также количество ВПО в декабре составило 31654, рост к декабрю 2017 года составил 20,2%

«В период новогодних праздников с 29 декабря 2018 года по 8 января 2019 года аэропорт «Шереметьево» обслужил 1 миллион 428 тысяч пассажиров. Четвертого января было обеспечено максимальное количество взлетно-посадочных операций в сутки – 1 101 ВПО в сутки», – дополняется в материале.

Ключевыми факторами увеличения пассажиропотока «Шереметьево»в 2018 году стали: рост объемов и расширение маршрутной сети авиакомпании «Аэрофлот» и других авиационных партнеров, приход новых авиаперевозчиков.

В прошлом году в «Шереметьево»начали выполнять полеты новые авиакомпании: Azur Air, British Airways, Cham Wings, «Россия» и «Уральские авиалинии». Открылись рейсы по 23 новым направлениям.