РИАМО – 10 янв. Роспотребнадзор предложил запретить школьникам приносить с собой в учебное заведение еду, приготовленную дома, также устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд в школах, сообщает Газета.ru.

Соответствующий запрет прописан в новых санитарных правилах, которые размещены на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Правила касаются организации питания в школах.

«Согласно проекту, запрет распространяется на обеды и продукты, принесенные из дома. Также устанавливаются новые требования к приготовлению и хранению блюд. Необходимо варить сосиски и яйца, полоскать очищенный картофель и вымачивать петрушку за определенное время. А максимальный срок хранения бутербродов, нарезанных сыров, масла и колбасы на витринах составит всего лишь час», - говорится в сообщении.

Помимо этого, предполагается, что в школьных столовых по назначению врача можно будет пить кислородные коктейли.

Правила также устанавливают, что дежурить в школьных столовых могут учащиеся от 12 лет, при этом им допускается только накрывать на стол. Кроме того, прописано, что за питанием школьников с хроническими заболеваниями должен следить медицинский работник.