РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 янв. Танцоры Академии танцевального искусства «Контраст» из Королева завоевали Гран-при международного турнира «Московское время», сообщила «РИАМО в Королеве» хореограф академии Анна Черноокова.

Второй Международный хореографический турнир «Московское время» проходит в Москве с 8 по 11 января. Танцоры Академии танцевального искусства «Контраст» показали на турнире девять номеров.

«Мы получили высшую награду конкурса – Гран-при. Лучшим номером был признан «Вдоль линии» в сольном исполнении Полины Шелякиной, танец поставила Виктория Арчая. Академия стала дважды лауреатом II степени, а в шести номинациях стала лауреатом I степени. Маргарита Горина стала лауреатом III степени», – сказала Черноокова.

Также академия представила премьеру номера «Пилигримы» от известного в России и Европе хореографа Павла Глухова. За этот номер танцоры из Королева получили звание лауреата I степени.

Отдельный сертификат академия получила от видеооператора конкурса. Также ей вручили сертификат на бесплатное участие в следующем конкурсе этих организаторов.