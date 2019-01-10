РИАМО - 10 янв. На Волоколамском шоссе в Москве ввели несколько рубежей отвода транспорта после затопления Тушинского тоннеля, это необходимо для разгрузки движения на участке, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

«Ограничено движение транспорта по Волоколамскому шоссе в сторону области от транспортной развязки «Сокол» до Тушинского проезда и по направлению в сторону центра от МКАД до улицы Академика Курчатова. Ограничены съезды с МКАД на Волоколамское шоссе в сторону центра, а также Трикотажный проезд», – говорится в сообщении.

Сотрудники дорожно-патрульной службы проводят регулировочно-распорядительные действия по ограничению движения транспорта и обеспечению бесперебойности движения.

Москвичам, живущим рядом с затопленным Тушинским тоннелем, помогают подъехать к своим домам.

Кроме того, в настоящее время проработана временная схема организации движения, которая предусматривает восстановление движения по Волоколамскому шоссе в сторону области с перепуском его через встречное направление Тушинского тоннеля. Для этого выставляются полимерные блоки под контролем сотрудников ГИБДД.

Также наряды ДПС сопровождают коммунальную и строительную технику, созданы дополнительные резервы сил и средств для своевременного реагирования на осложнение дорожно-транспортной ситуации. Всего около 50 человек задействованы в ликвидации последствий аварии в Тушинском тоннеле. Еще 300 человек и 100 единиц различной техники находятся в резерве на случай экстренных мер.

Некоторые маршруты наземного транспорта в связи с аварийными работами также временно изменились. На остановках дежурят сотрудники «Мосгортранса», которые помогают сориентироваться и выбрать правильный маршрут.

Аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить до следующего утра. Для ликвидации последствий инцидента был создан оперативный штаб.