РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Хоры мальчиков и девочек в сопровождении органа выступят в рождественском концерте в хоровой школе «Алые паруса» подмосковного Красногорска 13 января, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«Детская хоровая школа «Алые паруса» 13 января представит концертную программу, посвященную Рождеству. В мероприятии примут участие 170 юных музыкантов», – говорится в сообщении.

Для гостей выступят пять творческих коллективов школы, в том числе старший хор девочек под руководством Заслуженного работника культуры РФ Елены Володиной. Хор является лауреатом европейских и международных конкурсов.

«Также в программе концерта прозвучат хоровые произведения в сопровождении органа», – добавляется в сообщении.

Мероприятие пройдет в концертном зале музыкальной школы по адресу: город Красногорск, улица Ленина, дом №30В.

«Начало в 16:00, вход свободный. Возрастное ограничение: 6+», – заключается в сообщении.