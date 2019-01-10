РИАМО - 10 янв. Движение по Тушинскому тоннелю в Москве запустят в ближайшие полчаса, началась промывка тоннеля, городские службы работают в усиленном режиме для восстановления движения, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.
Утром в четверг в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров. Во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю было остановлено, а участок изолирован. На площадке создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, ФГБУ «Канал имени Москвы», ГБУ «Гормост» и ГИБДД.
«Началась промывка тоннеля. Движение планируется запустить в ближайшие 20-30 минут. Сначала поедет городской транспорт, затем пустят всех», — говорится в сообщении.
Городские службы работают в усиленном режиме, чтобы восстановить движение. Уборка в тоннеле подходит к концу.
Началась промывка тоннеля. Движение планируется запустить в ближайшие 20-30 минут. Сначала поедет городской транспорт, затем пустят всех. pic.twitter.com/rlIu8A2ebx— ЦОДД (@gucodd) 10 января 2019 г.
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