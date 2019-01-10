РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Три автомобиля из свадебного кортежа столкнулись на Высотной улице в подмосковном Подольске, сообщил «РИАМО в Подольске» в четверг очевидец.

«Я проезжал мимо в районе 15:00. На Высотной улице в Подольске сразу после светофора у автобусной остановки «Магазин «Спартак» на пути в сторону улицы Кирова от автозаправки «Лукойл» столкнулись три автомобиля из свадебного кортежа, увешанные шариками. Авария не сильная», – сказал очевидец.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», на данном участке автодороги образовалась пробка длиной около 500 метров.