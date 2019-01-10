РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. Коммунальщики очистили от снега и наледи тротуар вдоль дороги на Новой Московской улице в микрорайоне Опалиха Красногорска после жалобы одного из жителей, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Опалиха пожаловался, что регулярно не очищается от снега тротуар от дома №67 до дома №49 строение 7 по улице Новая Московская. В результате люди вынуждены идти по проезжей части.

«Указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке от снега и наледи тротуара на автомобильной дороге: Красногорск, микрорайон Опалиха, улица Новая Московская, с нулевого до второго километра выполнены», – сказал начальник Истринского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» Эдуард Дмитриев.