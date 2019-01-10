РИАМО - 10 янв. До 18:00 четверга уровень воды в межбьефовом пространстве канала имени Москвы над Тушинским тоннелем понизят до нулевого уровня, это нужно для установления причины происшествия, говорится в сообщении пресс-службы ФГБУ «Канал имени Москвы».

Утром в четверг в Тушинском тоннеле на Волоколамском шоссе в результате фильтрации воды произошел провал грунта на площади 75 квадратных метров и вынос части воды на автомобильную дорогу. Во избежание порчи автомобилей движение по тоннелю было остановлено, а участок изолирован. На площадке создан оперативный штаб, куда вошли специалисты МЧС, ФГБУ «Канал имени Москвы», ГБУ «Гормост» и ГИБДД.

«По состоянию на 16:30 <…> уровень воды в межбьефовом пространстве над Тушинским тоннелем составил около 1 метра. Поступление воды в тоннель удалось прекратить. В ближайшее время – до 18:00 – планируется спустить воду до нулевого уровня. После чего будут произведены изыскательские работы, даны экспертные оценки, определены сроки проведения работ по устранению последствий происшествия», – говорится в сообщении.

Причиной инцидента могли стать проводившиеся в 2003 году работы при расширении Волоколамского шоссе и строительстве нового автомобильного тоннеля. Тушинский тоннель располагается на участке между гидроузлами №7 и №8. Ситуация с размывом грунта произошла под земляной насыпной дамбой в районе стыка автомобильного тоннеля, построенного в начале 2000-х годов, – между грунтом и шпунтовой стенкой.

Для установления причины происшествия было принято решение понизить уровень воды до отметки, близкой к нулю, в межбьефовом водоеме (в естественном русле «Канала имени Москвы» между шлюзами №7 и №8). На момент происшествия уровень воды здесь составлял около 5 метров: это нормативный показатель. Сброс воды осуществляется через инфраструктуру гидроузла №8, для этого были опущены специальные фермы, которые сдерживают напор воды, а водопроводные галереи выводят воду в Москву-реку.

«Сейчас давать оценку произошедшему рано. Это очень сложный транспортный и гидротехнический узел. С одной стороны, это автомобильный тоннель, с другой стороны – водный мост. Гидротехническим конструкциям порядка 80 лет, все они проходили плановое обследование и не были признаны ни аварийными, ни предаварийными», – заявил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Он добавил, что будет проведен глубокий анализ случившегося с профильными институтами. Результаты работы будут обнародованы.