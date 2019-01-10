РИАМО - 10 янв. Почти 150 грузовых автомобилей «КамАЗ» потребуется для того, чтобы убрать весь песок из Тушинского тоннеля, который затопило из-за проседания грунта, по предварительным данным, ремонтировать тоннель после инцидента не придется, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

«Песка очень много, я думаю, что, по моей оценке, надо будет примерно до 150 автомобилей «КамАЗ», чтобы вывести этот песок, возможно, даже больше», – сказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что уже около 30 автомобилей КамАЗ вывезли песок из Тушинского тоннеля.

«По предварительной информации, каких-то серьезных проблем, связанных с необходимым ремонтом тоннеля, пока нет. Достаточно будет серьезно убрать тоннель, убрать воду, убрать песок, и движение будет запущено», - добавил Ликсутов.

Аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить до утра 11 января.