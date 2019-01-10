РИАМО - 10 янв. Почти 150 грузовых автомобилей «КамАЗ» потребуется для того, чтобы убрать весь песок из Тушинского тоннеля, который затопило из-за проседания грунта, по предварительным данным, ремонтировать тоннель после инцидента не придется, сообщил в четверг заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов.
В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.
«Песка очень много, я думаю, что, по моей оценке, надо будет примерно до 150 автомобилей «КамАЗ», чтобы вывести этот песок, возможно, даже больше», – сказал Ликсутов в эфире телеканала «Россия 24».
Он отметил, что уже около 30 автомобилей КамАЗ вывезли песок из Тушинского тоннеля.
Аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить до утра 11 января.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии