РИАМО - 10 янв. Порядка 50 человек задействованы в ликвидации последствий аварии в Тушинском тоннеле в столице, где после провала грунта произошло затопление, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сейчас на участке работают около 50 человек. Примерно 300 человек и 100 единиц различной техники находятся в резерве на случай экстренных мер», – говорится в сообщении.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

В связи с аварийными работами временно изменились некоторые маршруты наземного транспорта.

«Так, автобусы №904 и 904к ходят из центра до остановки «Больница МПС», а также от 4-го микрорайона Митина до станции метро «Тушинская». Троллейбус №70 курсирует на участке от Белорусского вокзала до остановки «Больница МПС», а также от Братцева до Захаркова», – уточняется в материале.

Кроме того, пассажиры могут воспользоваться трамваем №6 – он частично дублирует маршрут троллейбуса №70.

По Волоколамскому шоссе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак» автомобилисты могут двигаться в область по встречной полосе. В центр движение по Волоколамскому шоссе временно запрещено. Объехать данный участок можно по Ленинградскому шоссе и проспекту Маршала Жукова.

На остановках дежурят сотрудники «Мосгортранса», которые помогают сориентироваться и выбрать правильный маршрут.

Аварийные работы в Тушинском тоннеле планируют завершить до следующего утра. Для ликвидации последствий инцидента был создан оперативный штаб.