РИАМО - 10 янв. Интеграция радиальных железных дорог и Московского центрального кольца (МЦК) будет в полном объеме завершена к концу 2019 года, такие платформы пользуются спросом у жителей и гостей Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В этом году мы совместно с РЖД планируем открыть для пассажиров обновленную платформу «Северянин» на Ярославском направлении, а также платформу «НАТИ» на Ленинградском направлении. Платформы на этих станциях будут максимально приближены к станциям МЦК. Таким образом, завершится интеграция кольца и железнодорожных магистралей», – сказал заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он отметил, что интеграция радиальных направлений железных дорог и МЦК позволит обеспечить пассажирам максимально комфортную пересадку с одного вида транспорта на другой, сократить время на дорогу, а также позволит улучшить транспортную ситуацию в тех районах, где открываются обновленные платформы.

«Новые железнодорожные станции и платформы, интегрированные с другими видами транспорта, пользуются спросом у москвичей и гостей города», – дополнил Хуснуллин.

Ранее были открыты интегрированные станции: «Новохохловская», «Ленинградская», «Окружная». Первую платформу остановочного пункта «Карачарово» Горьковского направления Московской железной дороги открыли в конце декабря 2018 года.

Вторую платформу этой станции мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров открыли в четверг.