Из-за провала грунта утром 10 января затопило Тушинский тоннель в Москве, в результате чего перекрыто движение на участке Волоколамского шоссе. Некоторые жители Московского региона из-за ЧП опоздали на работу, а чтобы добраться домой вечером, им придется выбирать альтернативные маршруты. На данный момент воды в тоннеле не осталось, движение транспорта планируется полностью восстановить к утру пятницы.

Что произошло

Утром 10 января на северо-западе Москвы в районе Тушино произошел провал грунта на склоне шлюза канала имени Москвы, в связи с чем затопило Тушинский тоннель, а также подземный переход в районе улиц Водников и Свободы. Тоннель проходит под каналом имени Москвы в районе шлюза №8.

Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта на Волоколамском шоссе. Движение транспорта в районе ЧП перекрыто, его планируют полностью восстановить к утру 11 января.

Площадь провала составила около 50 квадратных метров, поток воды хлынул в тоннель.

На месте инцидента был создан оперативный штаб с участием специалистов МЧС, «Канала имени Москвы», «Гормоста» и ГИБДД. Сотрудники «Гормоста» и «Мосводостока» занимаются ликвидацией последствий происшествия. Также на месте работают сотрудники МЧС.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, вода должна сойти уже в четверг, к вечернему часу пик около 19:00. Еще два-три часа потребуется для того, чтобы все очистить.

По последним данным, воды в тоннеле уже практически не осталось, теперь предстоит вывезти песок.

Кадры с места затопления Тушинского тоннеля в Москве>>

Никто не пострадал

По данным московских властей, в результате аварии в районе Тушинского тоннеля никто не пострадал.

«Пострадавших не было, поэтому сейчас речь идет только о том, чтобы как можно быстрее устранить аварию и запустить движение», – сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, стенка канала имени Москвы дала протечку, и достаточно много воды и грязи вытекло в Тушинский тоннель, поэтому пришлось приостановить движение. Сейчас идет сброс воды в соответствующем шлюзе.

«После этого будет укреплена стенка и выкачана вода из самого тоннеля. После этого он будет открыт для автомобилей. Надеюсь, что до завтрашнего утра все аварийные работы будут проведены», — отметил мэр Москвы.

Как попасть домой

В связи с затоплением Тушинского тоннеля съезд с внутренней стороны МКАД на Трикотажный проезд перекрыли. В столичном ГУ МВД водителей призывают выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС, а также воздержаться от поездок в район Волоколамского шоссе.

Движение автомобилей в центр по Волоколамскому шоссе в четверг все еще приостановлено, маршруты общественного транспорта также временно изменили. Из-за этого образовалась огромная пробка на внутренней стороне МКАД перед перекрытым съездом на Волоколамское шоссе.

В сторону центра приостановлено движение трамваев, поэтому пассажиры пытались перебраться на противоположную сторону дороги, чтобы добраться до ближайшей станции метро, передает корреспондент РИАМО.

По данным «Мосгортнарса», автобусы №№904, 904к и троллейбусы №70 из центра едут до больницы МПС. Троллейбусы №70 (в обратном направлении) – от Братцево до Химкинского бульвара.

Однако москвичам, живущим рядом с затопленным Тушинским тоннелем, переживать не стоит. Сотрудники ГИБДД обещают помочь жителям подъехать к своим домам, предъявив паспорт, говорится в Twitter-аккаунте ЦОДД.

Для движения в сторону области по Волоколамскому шоссе разработана временная схема движения. В область по Волоколамскому шоссе движение будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак», далее по своей полосе, уточнили в ЦОДД.

Водители могут получить актуальную информацию о дорожном движении в районе Тушинского тоннеля благодаря четырем мобильным табло информации. Работу светофоров регулируют в ручном режиме для разгрузки дорог после ЧП.

Как сообщил глава столичного Дептранса Максим Ликсутов, в четверг вечером будет организовано дополнительное движение из центра города через «Волоколамку»: одна из трех полос будет в сторону центра города, а по двум другим полосам будет движение из центра в сторону МКАД, уточнил он. При этом желательно пока объезжать Волоколамское шоссе. Чтобы уехать из центра Москвы, лучше использовать Ленинградское шоссе и ТТК.

Изменение работы транспорта из‑за ЧП в Тушинском тоннеле>>