РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. На маршруте №1232 «ЖК «Люберцы–2016» – метро «Выхино» появилось двенадцать маршруток, это связано с тем, что с 9 января компания-перевозчик направила девять автобусов большого класса на гарантийный техосмотр, сообщил «РИАМО в Люберцах» руководитель компании «Ранд Транс» Рахматжон Курбанов.

Ранее жители микрорайона Самолет в соцсети пожаловались на отсутствие автобусов по маршруту №1232, который курсирует до станции московского метро «Выхино». Люди стоят на остановках не менее часа в надежде попасть в маленькую маршрутку, чтобы добраться до метро. Обратная связь на обращения жителей от руководства «Ранд Транс» отсутствовала.

«С 9 января 2019 года девять автобусов большого класса отправили на капитальный техосмотр по гарантии, но вместо них мы добавили 12 маршруток малого класса. Сейчас на линии 32 машины. Техобслуживание продлится неделю, после этого автобусы вернутся на маршрут», – сказал Курбанов.

Он подчеркнул, что по всем вопросам пассажиры могут звонить в диспетчерскую или писать в официальные группы компании в социальных сетях.