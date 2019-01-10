РИАМО - 10 янв. Военный космический спутник «Космос-2430» планово свели с орбиты, он полностью сгорел в слоях атмосферы над Атлантическим океаном, сообщает в четверг Федеральное агентство новостей.

«Пятого января в 09:48 московского времени российский космический аппарат военного назначения «Космос-2430» планово сведен с орбиты», – говорится в сообщении командования Воздушно-космических сил России.

Спутник полностью сгорел в плотных слоях атмосферы над Атлантическим океаном после схождения с орбиты. При этом вывод космического аппарата на всех участках траектории находился под полным контролем ВКС.

Аппарат «Космос-2430» был запущен в 2007 году, его списали в 2012 году и вывели из состава орбитальной группировки России.