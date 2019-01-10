РИАМО - 10 янв. Москомэкспертиза согласовала проектную документацию для оснащения подземного пешеходного перехода «Богатырь» на проспекте Мира локальной системой безопасности и мониторинга, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Данный переход находится в Алексеевском районе Северо-Восточного округа Москвы по адресу: проспект Мира, дом 104, сооружение 3.

«Правительство столицы тщательно контролирует вопросы безопасности жителей и гостей города. Ежегодно в Москве обновляются технические и информационные системы для того, чтобы правоохранительные органы были обеспечены современным оборудованием для оперативной работы. Так, подземный пешеходный переход на проспекте Мира оборудуют модернизированной системой безопасности и мониторинга», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Проектом предполагается оснащение подземного пешеходного перехода современными технологическими системами, а именно: системой сбора и обработки информации, охранной сигнализацией, телевизионным наблюдением, автоматической пожарной сигнализацией, системами оповещения и управления эвакуацией, а также технологиями контроля управления доступом, технологической безопасности, передачи данных и электропитания.

Системы будут обеспечивать сбор, обработку и хранение телеметрической информации, передачу тревожных сообщений и прием команд управления, автоматическое управление функциональными подсистемами в штатном и тревожном режимах, а также будут контролировать состояние адресных охранных извещателей и линии связи.