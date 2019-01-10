РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Следственный комитет по Ленинградской области передал в суд уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Подольска, обвиняемого в изнасиловании 14-летней девочки, сообщается на сайте Следственного комитета РФ по Ленинградской области.

По версии следствия, обвиняемый с 23 июля по 24 сентября 2018 года в деревне Тарасово Тосненского района Ленинградской области неоднократно вступал в половую связь с 14-летней девочкой, которая в силу возраста и уровня психического развития не могла сознавать характер и значение совершаемых с ней действий. Обвиняемый был осведомлен о возрасте девушки, которую он угощал спиртными напитками, а после чего насиловал.

«Следственным отделом по городу Тосно Следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «А» части 3 статьи 131 УК РФ «Изнасилование несовершеннолетней», – говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Установлено, что обвиняемый является жителем города Подольска Московской области. С июня 2018 года он отправился на заработки в деревню Мельница Тосненского района Ленинградской области.

У мужчины уже есть судимости за имущественные преступления (кража, растрата). Также он привлекался к административной ответственности и имел приводы в полицию. Подозреваемый заключен под стражу.