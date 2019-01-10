РИАМО - 10 янв. Для организации временного движения в районе Тушинского тоннеля, который был затоплен из-за обвала грунта, начали устанавливать заграждения, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.
В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.
«Осуществляется установка заграждений для организации временной схемы дорожного движения в районе Тушинского тоннеля», — говорится в сообщении.
Движение по временной схеме запустят, как будут установлены все заграждения.
Движение в область по Волоколамскому шоссе будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак». В центр движение по Волоколамскому шоссе перекрыто.
Водителям предложили объезжать затрудненный участок по Ленинградскому шоссе и проспекту Маршала Жукова.
На данный момент воду из тоннеля откачали, с места инцидента вывозят песок.
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