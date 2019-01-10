РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи разыскивают 31-летнего мужчину, который 9 января ушел из дома и пропал, сообщается на сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

«Пропал 31-летний Валентин Павлович Хрупов, микрорайон Железнодорожный, городской округ Балашиха, Московская область. Девятого января ушел из дома и не вернулся», – отмечается в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, короткие, глаза карие. Валентин был одет в черную кожаную куртку с мехом внутри, черно-синий свитер с белым орнаментом, темно-синие джинсы, на нем был кожаный ремень, коричневые ботинки и вязаная шапка.

Пропавший мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Валентина, сообщить информацию по телефону: 8 (800) 700-54-52 или по номеру «112».