РИАМО - 10 янв. Из-за затопления Тушинского тоннеля троллейбусы №70 на северо-западе столицы сейчас работают на двух участках, в таком же режиме курсируют автобусы №904, 904к, пассажиров призвали пользоваться трамваями №6, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгортранса».

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

«Северо-запад, напоминаем. Троллейбусы №70 сейчас работают на участках: от Братцева до Захаркова, от Белорусского вокзала до больницы МПС», — говорится в сообщении.

Автобусы №904, 904к работают на двух участках: от 4-го мирорайона Митина до метро «Тушинская», от Китай-города и Тверской Заставы – до больницы МПС.

«Пользуйтесь трамваями №6 – они частично дублируют троллейбус №70. Едут от метро «Сокол» по Волоколамскому шоссе (через тоннель), улице Свободы, Лодочной и Сходненской улицам (метро «Сходненская») и улице Героев Панфиловцев до Братцева», — добавляется в аккаунте.

Все аварийные работы в Тушинском тоннеле планируется завершить к утру 11 января.