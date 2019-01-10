РИАМО (БАЛАШИХА) - 10 янв. Водитель иномарки уснул за рулем и совершил лобовое столкновение с легковым автомобилем на улице Транспортной, 7а, в подмосковной Балашихе, пострадали два человека, сообщила «РИАМО в Балашихе» жена одного из пострадавших.

По ее словам, ДТП произошло 9 января около 6:00 утра на улице Транспортной, 7а, в Балашихе.

«Мой муж вместе с другом ехал на автомобиле Volkswagen Polo. Навстречу им двигался автомобиль Mercedes, который и совершил лобовое столкновение. Позже выяснилось, что мужчина уснул за рулем. Столкновение было настолько сильным, что наш автомобиль теперь не подлежит восстановлению, а супруг вместе с другом получили переломы и телесные повреждения», – сказала собеседник агентства.

Она добавила, что сейчас их друг находится в военном госпитале с переломом шейного отдела позвоночника, а муж проходит дополнительное медицинское обследование. Виновник ДТП не пострадал.

Несмотря на то, что водитель иномарки не скрылся с места происшествия и признал свою вину, пострадавшие ищут очевидцев данного ДТП. Все обстоятельства и подробности произошедшего еще выясняются.