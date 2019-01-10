РИАМО - 10 янв. Началось строительство корпуса на территории жилого комплекса «Поэзия» на 35-м километре Ярославского шоссе в подмосковном Пушкине, соответствующее извещение от застройщика получил Главгосстройнадзор Московской области, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«Поступило извещение о начале строительства корпуса 3, который будет возведен на территории жилого комплекса «Поэзия» в микрорайоне Серебрянка на 35-м километре Ярославского шоссе в городе Пушкино», – говорится в сообщении.

Общая площадь 4-секционного 17-этажного жилого дома составит свыше 24,8 тысячи квадратных метров. Корпус 3 рассчитан на 380 квартир, среди которых 94 студии, 186 однокомнатных, 96 двухкомнатных, четыре трехкомнатных квартир.

На прилегающей территории появятся места для отдыха, детская игровая и спортивная площадки, парковочное пространство, предусмотрено озеленение территории. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Застройщик объекта – ООО «Жилой квартал 2». Плановое завершение строительства – третий квартал 2020 года.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта», – отметил руководитель Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.