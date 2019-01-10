РИАМО - 10 янв. Организацию движения в связи с затоплением Тушинского тоннеля изменят, движение в центр по Волоколамскому шоссе будет перекрыто, водители смогут объехать участок затруднений по Ленинградскому шоссе и проспекту Маршала Жукова, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП было перекрыто.

Движение в область по Волоколамскому шоссе будет организовано по встречной полосе от эстакады в районе улицы Академика Курчатова до стадиона «Спартак». В центр движение по Волоколамскому шоссе перекрыто.

Водителям предложили объезжать затрудненный участок по Ленинградскому шоссе и проспекту Маршала Жукова.

Как уточняется в аккаунте, пробка на Ленинградском проспекте в сторону области, образовавшаяся из-за перекрытий из-за ЧП, рассосалась.

Все аварийные работы планируется завершить к утру 11 января.