РИАМО - 10 янв. Тушинский тоннель в столице в скором времени откроется для движения после затопления, вызванного проседанием грунта, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

В четверг утром на северо-западе столицы произошел провал грунта на склоне, в связи с чем затопило Тушинский тоннель. Из-за инцидента произошел сбой в движении общественного транспорта. Движение в районе ЧП перекрыто. Работу светофоров регулируют в ручном режиме для разгрузки дорог после закрытия движения по затопленному тоннелю.

«Воды в тоннеле уже нет, вывозят песок. Готовим к открытию движения», — говорится в сообщении.

Все аварийные работы планируется завершить к утру 11 января.