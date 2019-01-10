РИАМО - 10 янв. Специалисты Мосгосстройнадзора в ходе проверки выявили нарушения при строительстве жилого комплекса в центре столицы на Среднем Тишинском переулке, в частности, отсутствует шумозащитный экран, а складирование материалов происходит в неположенном месте, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Объект возводится в Пресненском районе Москвы. Многофункциональный жилой комплекс общей площадью 40,4 тысячи квадратных метров рассчитан на 143 квартиры с автостоянкой на 287 машино-мест.

«По результатам проверки выявлены нарушения проекта организации строительства. В частности, отсутствует шумозащитный экран, складирование материалов осуществляется в месте, не предусмотренном проектом, часть котлована глубиной более 3 метров не имеет ограждения, кроме того, часть ограждения стройплощадки не соответствует стройгенплану», – говорится в сообщении.

В настоящее время выполнены подготовительные работы и ведется устройство котлована. Строительство планируется завершить в первом квартале 2021 года. Объект возводят по адресу: Средний Тишинский переулок, владения 5–7, строение 1/1, владения 7–9, строение 1/1, владение 5/7, строения 1, 2, владение 5, строение 1.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. Генеральному подрядчику выданы предписания с конкретными сроками устранения нарушений, возбуждено дело об административном правонарушении с наложением штрафных санкций. Устранение нарушений находится на контроле комитета», – отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.