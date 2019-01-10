РИАМО (КОРОЛЕВ) – 10 янв. Прорыв трубы с горячим водоснабжением произошел в подъезде жилого дома на улице Маяковского в микрорайоне Юбилейный Королева в третий раз за последние полтора месяца, подъезд затоплен водой, сообщил «РИАМО в Королеве» житель дома.

В подъезде №1 дома №7/9 на улице Маяковского прорыв горячей воды происходит регулярно. По заявке выезжала бригада рабочих и ремонтировала участок трубы.

«Только в декабре и январе три раза трубу прорывало в разных местах. Горячая вода течет по всем этажам вниз и в подвал. Сегодня ночью (10 января – ред.) в очередной раз прорвало. На этот раз решили менять трубу», – сказал собеседник агентства.

Другие жильцы рассказывают, что трубу постоянно прорывает в разных местах. Силами обслуживающей организации на этот раз решено заменить трубу, а не ставить хомуты.

«Мы переживаем, что трубу нам заменят, а вот ремонт не сделают. Наш подъезд недавно отремонтировали по программе «Мой подъезд», а сейчас из-за подтеков весь ремонт придется делать снова. Хотелось бы, чтобы после замены трубы рабочие полностью восстановили короба, осушили подвал после затоплений и убрали следы подтеков на всех этажах», – пояснила одна из жительниц.

Сотрудники управляющей компании заверили, что после замены труб проведут косметический ремонт подъезда.