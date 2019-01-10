РИАМО - 10 янв. В городском округе Долгопрудный на улице Заводская началось строительства двух жилых домов корпуса 12 и 13 в составе жилого комплекса «Бригантина», говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Согласно проекту, площадь двухсекционного 23-этажного корпуса 12 составит 18,7 тысячи квадратных метров. Новостройка рассчитана на 352 квартиры. Площадь аналогичного корпуса 13 составит 17,1 тысячи квадратных метров. Дом рассчитан на 220 квартир.

«На первых этажах обоих корпусов предусмотрены нежилые помещения общественного назначения. В проекте благоустройства учтены требования доступности для маломобильных групп населения», – отмечается в материале.

На прилегающей территории появятся пешеходные дорожки и места для отдыха, детские игровые и спортивные комплексы, малые архитектурные формы, будет выполнено озеленение территории.

«После подачи застройщиком извещения о начале строительно-монтажных работ составлен график плановых проверок объекта. К проверкам будут привлекаться специалисты ГБУ «Мособлстройцнил», которые проведут комплекс лабораторно-инструментальных исследований качества и безопасности строительства», – отметил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Плановый срок завершения строительства – третий квартал 2023 года. Застройщиком объекта выступает ООО «Гранель-Инвест».

ЖК «Бригантина» – современный жилой комплекс комфорт-класса на набережной канала имени Москвы, расположенный в 5 километрах от МКАД в западной части города Долгопрудный. На площади 38 гектаров планируется возведение 15 монолитных жилых домов переменной этажности (до 23 этажей) с площадью квартир 298,5 тысяч квадратных метров и многофункциональными объектами инфраструктуры.