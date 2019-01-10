РИАМО – 10 янв. В январе продолжится развитие железнодорожной инфраструктуры на Белорусском направлении МЖД, по этой причине расписание некоторых поездов изменится, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Работы проходят в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» и в перспективе позволят реализовать второй этап запуска ускоренного движения поездов на участке Москва – Одинцово. Благодаря этому появится возможность увеличить количество экспрессов, а новая инфраструктура станет основой для реализации проекта МЦД-1 «Одинцово – Лобня», – говорится в сообщении.

Масштабные работы, связанные с модернизацией системы управления движением поездов в автоматическом режиме, намечены на предстоящие выходные на первом главном пути перегона Одинцово – Кунцево-1.

«Технологические окна назначены преимущественно на ночное время, чтобы сохранить объемы движения в дневное время и пиковые часы», – добавляется в материале.

На период работ пропуск поездов диспетчеры организуют по одному пути в реверсивном режиме – поезда будут поочередно пропускаться в оба направления.

«В связи с этим внесены изменения в расписание пригородных поездов, в том числе диаметральных маршрутов. Несколько электричек совершат укороченные рейсы, ряд поездов выведут из расписания, у некоторых электропоездов изменится время отправления и прибытия в пункт назначения», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в течение месяца на перегонах Фили – Кунцево-1, Кунцево-1 – Одинцово и на станции «Кунцево-1» в ночные окна железнодорожники проведут работы по модернизации контактной сети.

В связи с этим внесены корректировки в график движения нескольких ночных электричек.

«Просим пассажиров ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на станциях, остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru), в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на официальным сайте и в приложении «Расписание и билеты ЦППК» АО «Центральная ППК», – заключается в материале.