РИАМО - 10 янв. При профильном комитете Мособлдумы создали рабочую группу, которая займется вопросами реорганизации и объединения медицинских учреждений в Московской области, сообщил в четверг журналистам председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики регионального парламента Андрей Голубев.

В Щелкове в четверг состоялось выездное заседание комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики на тему «Реализация государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на территории управления координации деятельности медицинских и фармацевтических организаций №1».

«По поручению председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, комитетом по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики создана рабочая группа, в ходе которой в рабочем режиме будем обсуждать вопросы по реорганизации учреждений здравоохранения, их объединению и созданию единых юридических лиц», - сказал Голубев.

Он отметил, что в рабочую группу войдут представители профсоюзов, депутаты местных советов и Мособлдумы, представители министерства здравоохранения Московской области.

«Это будет сделано для того, чтобы в форме дискуссии и открытого диалога выяснить все плюсы, возможно, и минусы таких реорганизационных мероприятий. Но в то же время объяснить жителям, какие последствия от этого будут. Прежде всего, мы должны быть уверены, что данное мероприятие направлено на улучшение качества предоставления медицинских услуг», - добавил Голубев.