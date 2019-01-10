РИАМО - 10 янв. Полицейские задержали 28-летнего жителя Московской области, подозреваемого в мошенничестве на сумму свыше 2 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

С заявлением о мошенничестве обратился генеральный директор одной из московских фирм. По словам заявителя, неизвестный похитил денежные средства организации в размере более 2 миллионов рублей.

«В результате проверочных мероприятий участковые уполномоченные полиции ОМВД России по Даниловскому району задержали подозреваемого. Им оказался 28-летний житель Московской области», – говорится в сообщении.

Как установили полицейские, злоумышленник, работая в данной организации, заключал договора на поставку оборудования, а полученные от клиентов денежные средства не вносил в кассу, а забирал себе.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.