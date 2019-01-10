РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Жителям многоквартирных домов микрорайона Климовск Подольска нужно передать показания приборов учета воды в УК и МУП «Водоканал» до 19 января, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Жители многоквартирных домов в микрорайоне Климовск Подольска показания ИПУ (индивидуальных приборов учета,- ред.) воды должны передать до 19 января. Показания горячего водоснабжения с указанием адреса необходимо передать в управляющую компанию МУП «СЕЗ» на адрес электронной почты: mupsez_klimovsk@mail.ru или по телефону: 8(496)761-66-60, 8(496)761-66-62, 8(496)762-59-90», – отмечается в сообщении.

В МУП «Водоканал» передаются показания холодного водоснабжения, а также дублируются показания за горячую воду для того, чтобы картина водоотведения была полной.

«Показания можно передать на адрес электронной почты: voda.podolsk@yandex.ru. Также можно отправить СМС на номер: 8(916)496-39-51 с указанием лицевого счета или позвонить по номеру: 8(496)750-01-31, 8(496)750-01-36, 8(496)750-01-37», – поясняется в материале.

Жители, не установившие индивидуальные приборы учета воды, оплачивают ее потребление по повышенному коэффициенту.