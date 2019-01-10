РИАМО - 10 янв. Двадцатого января в 11:00 после Божественной литургии состоится открытие музея протоиерея Александра Меня при Сергиевском храме, открытие приурочено ко дню рождения священника, говорится в сообщении пресс-службы прихода Сергиевского храма Сергиева Посада.

После переноса музея отца Александра из центра «Дубрава» в Москву и в связи с постоянным потоком паломников и туристов, приезжающих на место убиения выдающегося пастыря, остро встал вопрос о необходимости создания экспозиции, рассказывающей о жизни и служении протоиерея Александра Меня.

«Настоятелем храма, протоиереем Виктором Григоренко по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия был организован небольшой музей при церковном комплексе в Семхозе», — говорится в сообщении.

Основу коллекции составляют сохраняющиеся при Сергиевском храме богослужебные предметы отца Александра, его книги, рукописи и фотографии разных периодов его жизни.

После открытия музея в 11:30, в Сергиевском храме состоится праздничный концерт классической музыки в исполнении квартета имени А.А. Алябьева (Московская областная филармония). В программе — шедевры классической музыки: Бах, Моцарт, Гендель, Гайдн, Свиридов, Чайковский.