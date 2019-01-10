РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 10 янв. Все желающие могут принять участие в мастер-классе по битбоксу в Подольске19 января, занятие проведет член Лиги битбокса России Владимир Корягин, сообщается в группе Дворца творчества молодежи «Орбита» в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаются все желающие на мастер-класс по битбоксу от Владимира Корягина, который состоит в Лиге битбокса России и является участником баттлов от всероссийского сообщества IBeatboxer. Ждем всех желающих 19 января в 15:00 в структурном подразделении Дворца творчества молодежи «Орбита» в Подольске на улице Володи Дубинина, дом №6/29. Вход свободный», – говорится в сообщении.

В ходе занятия гостей познакомят с культурой данного музыкального направления и научат делать некоторые звуки, из которых впоследствии можно создавать полноценные композиции.

Битбокс – это техника звукоподражания, при которой исполнитель ртом, а иногда и при помощи пальцев издает звуки, имитирующие инструментальную музыку.