РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 10 янв. В четверг глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил заместителя совета ветеранов Ивана Авраменко с 80-летием и вручил ему знак отличия городского округа «Благодарю», передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Сегодня (10 января – ред.) поздравляем уважаемого человека, заместителя председателя совета ветеранов городского округа Ивана Авраменко с 80-летним юбилеем и вручаем ему знак отличия «Благодарю»», – сказал Ружицкий.

Он рассказал, что Иван Григорьевич – ветеран военной службы, кавалер Ордена мужества, ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС.

«Он участвует в общественной жизни округа, часто встречается с молодежью, поддерживая патриотическое воспитание подрастающего поколения. Спасибо ему за это!» – добавил глава муниципалитета.

Знаком отличия «Благодарю» награждают граждан за высокие достижения в труде, осуществление общественной, благотворительной и иной деятельности, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие городского округа Люберцы. Награждение могут приурочить к юбилейной дате со дня рождения награждаемого.