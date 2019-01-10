РИАМО - 10 янв. В Москве задержали участников организованной группы, которые занимались мошенничеством в сфере страхования, им удалось незаконно получить около 1 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Пресечена деятельность организованной группы, участники которой занимались мошенническими действиями в сфере страхования», – сообщил начальник управления информации и связей с общественностью ГУ МВД Москвы Юрий Титов.

Установлено, что фигуранты направляли в Центр урегулирования убытков страховой организации подложные документы о наступлении страховых случаев вследствие залива квартир водой. После чего документы отправлялись в Центр имущественных платежей и жилищного страхования для перечисления страховой субсидии из бюджетных средств.

«При содействии специалистов одной из страховых компаний удалось установить, что в действительности страховые случаи не наступали и комиссией управляющей компании акты обследований жилой площади не составлялись», – говорится в сообщении.

Кроме того, в состав организованной группы вовлекались жители столицы, которые за денежное вознаграждение участвовали в мошеннической схеме.

Всего зафиксировано более 14 фиктивных страховых случаев с получением компенсации за счет бюджетных денежных средств. По предварительным данным, злоумышленниками извлечен доход на сумму около 1 миллиона рублей.

Задержаны четверо подозреваемых, которым предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

При проведении 18 обысков в офисных и жилых помещениях, расположенных в Московском регионе, обнаружены и изъяты вещественные доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования».

Сейчас проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для выявления иных эпизодов противоправной деятельности, а также для установления иных участников организованной группы.