РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 10 янв. В подмосковном Красногорске планируют построить дорогу, которая соединит Волоколамское шоссе с Оптическим проездом в районе торгового центра «Июнь», сообщил начальник управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации горокруга Евгений Владимирский.

«Разрабатываются дополнительные меры разгрузки узла на пересечении Волоколамского и Ильинского шоссе. В частности, рассматривается выход мимо ТЦ «Июнь» в сторону Оптического проезда», – сказал Владимирский.

Он дополнил, что специалисты рассматривают два варианта проезда – справа и слева от железнодорожной насыпи.

«Сроки реализации проекта пока не уточняют», – резюмировал Владимирский.