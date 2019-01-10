РИАМО – 10 янв. В столичном районе Кунцево до 30 мая ограничили движение транспорта на двух улицах из-за реконструкции железнодорожной станции, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Ограничение. Участок 1: Молдавская улица от дома 2В до Малой Филевской улицы. Участок 2: Малая Филевская улица в районе пересечения с Рублевским шоссе»,– отмечается в сообщении.

Ограничения для автомобилистов будут действовать до 30 мая круглосуточно.

«Особенности: одна полоса с сохранением движения общественного транспорта по одной полосе в сторону улицы Молдавская и сохранением движения личного транспорта по одной полосе в сторону улицы Малая Филевская», – добавляется в материале.